In den vergangenen Tagen versuchten Unbekannte in ein Haus in Oggenhausen einzubrechen.

Wie der Polizei mitgeteilt wurde, versuchten Unbekannte zwischen Montag, 17.30 Uhr und Mittwoch, 12.45 Uhr in ein derzeit leerstehendes Haus in der Rötenbergstraße einzubrechen. Dafür hebelten sie ein Kellerfenster mit einem unbekannten Gegenstand auf. Nach ersten polizeilichen Erkenntnis drang jedoch niemand in das Gebäude ein. Die Polizei Heidenheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07321/322432.

David Gonnermann, Tel. 0731/188-1111

