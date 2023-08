Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Giengen a.d. Brenz - Unfall auf nasser Fahrbahn

Am Dienstag prallte ein 19-Jähriger in Giengen mit seinem Auto gegen eine Mauer.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 15.57 Uhr. Ein 19-Jähriger fuhr mit einem BMW in der Robert-Bosch-Straße in Richtung Bismarckstraße. Anschließend bog er nach rechts in die Ulmer Straße ab. Aufgrund regennasser Fahrbahn und vermutlich überhöhter Geschwindigkeit kam der Fahrer auf die Gegenspur. Beim Versuch gegenzulenken verlor er die Kontrolle und prallte gegen eine Mauer. Die Polizei Giengen nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden am Fahrzeug auf 6.000 Euro. Der 19-Jährige blieb unverletzt. Ein Abschlepper barg das beschädigte Auto von der Unfallstelle.

++++1743847(TH)

David Gonnermann, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell