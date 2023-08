Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Ohne Führerschein Unfall verursacht

Am Mittwoch erlitt ein 44-Jähriger bei einem Unfall in Göppingen schwere Verletzungen.

Gegen 22.30 war ein Skoda-Fahrer in der Eichertstraße in Richtung Heininger Straße unterwegs. In einer Linkskurve kam der Mann nach rechts von der Straße ab. Dort überschlug sich das Fahrzeug und kam auf der Fahrerseite am Waldrand zum Liegen. Dem 44-Jährigen gelang es, sich aus dem Auto zu befreien. Ein zufällig vorbeifahrender Rettungswagen bemerkte den Unfall. Die Rettungskräfte brachten den Mann mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Ein Abschlepper barg den total beschädigten Skoda. Die Verkehrspolizei Mühlhausen nahm die Ermittlungen auf. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann keinen Führerschein besaß. Zudem ergab sich der Verdacht, dass er wohl nicht fahrtüchtig war. Ein Arzt nahm ihm deshalb Blut ab. Das wird nun ausgewertet und soll zeigen, ob der Mann unter dem Einfluss von Drogen oder Medikamenten stand.

