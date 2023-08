Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Unfallverursacher ermittelt

Dank eines aufmerksamen Hausbesitzers konnte ein Unfallverursacher am Dienstag in Erbach ermittelt werden.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 12.45 Uhr. Ein 22-Jähriger fuhr mit einem Ford Kleinbus im Hoferinweg in Richtung Kirchweg. Während der Fahrt machte der Fahrer des Kleinbusses einem entgegenkommenden und im Einsatz befindlichen Rettungsfahrzeug Platz. Hierbei streift der Kleinbus mit der rechten Seite das Dach einer Garage. Der 22-Jährige hielt kurz an und überprüfte die Schäden. Anschließend fuhr er davon. Der Besitzer der Garage hatte den Unfall jedoch bemerkt. Er notierte sich das Kennzeichen des Kleinbusses und informierte die Polizei. Aufgrund des Kennzeichens führte die Polizei Ermittlungen bei der Autovermietung des Fords durch. Dadurch konnte der Mieter des Fahrzeugs zur Unfallzeit ermittelt werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Unfallflucht. Die Polizei schätzt den Schaden am Kleinbus auf rund 5.000 Euro und an der Garage auf etwa 1.000 Euro.

