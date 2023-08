Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Königsbronn - Autofahrer ohne Führerschein flüchtet

Am Dienstag flüchtete ein 29-Jähriger vor der Polizei und verursachte einen Verkehrsunfall.

Gegen 14.12 Uhr wollten Polizisten den Fahrer eines Audi in Königsbronn kontrollieren. Beim Erkennen der Polizei gab der 29-Jährige Fahrer Gas und flüchtete vor der Polizeistreife. Die Flucht führte in Königsbronn durch ein Wohngebiet und über umliegende Feldwege. Er fuhr hier teilweise erheblich schneller als die in diesem Bereich vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit. Im Anschluss setzte er auf der L1123 von Steinheim in Richtung Königsbronn seine Flucht fort. Kurz vor dem Ortseingang Königsbronn kam er in einer scharfen Kurve auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Audi eines 28-Jährigen zusammen. Der Audi des 28-Jährigen drehte sich hierbei und das linke hintere Rad wurde abgerissen. Das Fahrzeug kam an einer Böschung zum Stehen. Das Auto des Unfallverursachers kam auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Beide Audi-Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Schnell war klar, warum der 29-Jährige geflüchtet war. Denn der Mann hat keinen Führerschein. Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Sachschaden an beiden Fahrzeugen auf ca. 30.000 Euro. Gegen den 29-jährigen Mann wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verdachts einer Straßenverkehrsgefährdung und des Verdachts der Durchführung eines illegalen Straßenrennens ermittelt.

