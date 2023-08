Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Pedelec gestohlen

Aus einem Keller entwendete ein Unbekannter in Göppingen ein Rad.

Das Pedelec der Marke Prophete stand in einem Keller in der Dürerstraße. Zwischen Montag 10.30 Uhr und Dienstag 10.30 Uhr schlich sich wohl ein Unbekannter in den Fahrradkeller. Dort stand unter einer Plane das hochwertige Rad und war mit einem Schloss gesichert. Wie der Täter in den Keller gelangte, ist noch unklar. Das Damenrad hat einen Wert von ca. 700 Euro. Weitere Hinweise von Zeugen nimmt das Polizeirevier Göppingen unter Tel. 07161/632360 entgegen.

Sven Vrancken, Tel. 0731 188-1111

