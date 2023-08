Polizei Braunschweig

POL-BS: Überfall auf Supermarkt - Polizei bittet Zeugen um Hinweise

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Weststadt

14.08.2023, 21.30 Uhr

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen schwerer räuberischer Erpressung aufgenommen.

Am Montagabend betrat ein bislang Unbekannter die Supermarktfiliale in der Neckarstraße und begab sich in den hinteren Verkaufsbereich, wo er auf eine Mitarbeiterin traf. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderte der Mann die Verkäuferin zur Herausgabe von Bargeld auf.

Als ein weiterer Mitarbeiter hinzukam, wurde auch dieser von dem Täter mit der Schusswaffe bedroht, so dass das verfügbare Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro herausgegeben wurde.

Anschließend flüchtete der Mann zu Fuß.

Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter durch die Polizei nicht mehr angetroffen werden.

Die Mitarbeiter des Supermarktes wurden von den Polizeibeamten vor Ort befragt und betreut. Eine Spurensuche am Tatort wurde durchgeführt und das Strafverfahren wurde eröffnet.

Zeugen, die den Überfall oder eine verdächtige Person beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0531/476-2516 zu melden.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell