Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: In Getränkemarkt eingebrochen - Diesel entwendet - Unfallfluchten

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: In Getränkemarkt eingebrochen

Zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen brachen bisher unbekannte Diebe in einen Getränkemarkt in der Crailsheimer Straße, in dem sich auch eine Filiale der Post befindet, ein. Anschließend entwendeten die Täter mehrere tausend Euro Bargeld sowie Postwertmarken im Wert von mehreren tausend Euro und öffneten dazu noch diverse im Gebäude gelagerten Pakete. Zudem verursachten die Täter beim Einbruch ca. 5000 Euro Sachschaden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Sulzbach-Laufen: Diesel aus Bagger entwendet

Im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen brachen bisher unbekannte Diebe den Tank eines Baggers, der im Bereich einer Baustelle in der Brünstraße abgestellt war, auf und entwendeten aus diesem ca. 1000 Liter Diesel. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Gaildorf unter der Telefonnummer 07971 950900 entgegen.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Am Dienstag in der Zeit zwischen 12 Uhr und 15 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer in der Erich-Klafs-Straße einen geparkten Audi A4 und fuhr danach unerlaubt weiter. Der Schaden am geparkten Pkw wird auf 4000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Crailsheim: Unfallflucht

In der kurzen Zeit zwischen 15 Uhr und 15:10 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer am Dienstag auf dem Kaufland-Parkplatz in der Schönebürgstraße einen geparkten Mercedes und fuhr danach weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ungefähr 600 Euro. Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell