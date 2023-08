Ulm (ots) - Das Pedelec der Marke Prophete stand in einem Keller in der Dürerstraße. Zwischen Montag 10.30 Uhr und Dienstag 10.30 Uhr schlich sich wohl ein Unbekannter in den Fahrradkeller. Dort stand unter einer Plane das hochwertige Rad und war mit einem Schloss gesichert. Wie der Täter in den Keller gelangte, ...

mehr