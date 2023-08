POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Radfahrerin bei Unfall auf der Hegaustraße verletzt (08.08.2023)

Allensbach, Langenrain, Lkr. Konstanz (ots) - Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Vorfall, der sich bereits am Mittwoch, den 02.08.2023, am Bodenseeufer auf Höhe Kargegg ereignet hat. Ein 22-jähriger Mann war gegen 18 Uhr am Seeufer joggen. Auf Höhe des Waldfriedhofes verfolgten ihn plötzlich zwei aggressive ...

