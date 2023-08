Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, Langenrain, Lkr. Konstanz) Hunde bedrohen Jogger - Polizei bittet um Hinweise (02.08.2023)

Allensbach, Langenrain, Lkr. Konstanz (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Vorfall, der sich bereits am Mittwoch, den 02.08.2023, am Bodenseeufer auf Höhe Kargegg ereignet hat. Ein 22-jähriger Mann war gegen 18 Uhr am Seeufer joggen. Auf Höhe des Waldfriedhofes verfolgten ihn plötzlich zwei aggressive Wolfshunde und "umzingelten" ihn. Kurz darauf kamen ein Mann und eine Frau im Alter von etwa 30 Jahren - vermutlich die Halter - vorbei, die versuchten die Hunde zu sich zu rufen. Die beiden Tiere reagierten jedoch nicht auf Zuruf, so dass der unbekannte Mann die Hunde schließlich packte und anschließend wortlos mit der Frau davonlief. Bei den Hunden handelte es sich um einen schwarzen und einen weißen ausgewachsenen Wolfshund. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Hundehalter geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-194 zu melden.

