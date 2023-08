POL-KN: (Konstanz) Unbekannter schlägt auf 30-Jährigen ein (08.08.2023)

Singen, Bohlingen (ots) - Ein unbekannter Täter hat sich am Dienstagmittag, zwischen 11 und 14 Uhr, in ein Wohnhaus in der Lummoldstraße geschlichen und dort ein älteres Ehepaar bestohlen. Der Unbekannte verschaffte sich unbefugt Zutritt zur Wohnung der Senioren. Dabei gelang es ihm unbemerkt aus einer Kommode ...

