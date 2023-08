POL-OG: Durmersheim - Schockanruf, Warnhinweise

Ottersweier (ots) - In der Zeit von Samstagmittag bis Sonntagvormittag verschafften sich bislang unbekannte Personen gewaltsam Zutritt zu einer Apotheke in der Laufer Straße. Die Täter schlugen offenbar ein Loch in das Schaufenster, um in das Gebäude einzudringen. Ihr Ziel war offensichtlich Bargeld, da sämtliche Kassen mit Münzgeld geleert und Schränke durchsucht wurden. Der entstandene Sachschaden an der ...

