Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Brandmeldeanlage am Engelsfeld löst aus

Sprockhövel (ots)

Am Dienstag rückte die Feuerwehr Sprockhövel gegen 7.50 Uhr zum Engelsfeld aus. Dort hatte in einem Gewerbetrieb die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Vor Ort stellte sich schnell heraus, das der Alarm aufgrund von Arbeiten eines Handwerkers verursacht worden ist. Nach Erkunden des Gebäudes durch die Feuerwehr bestätigte sich das, so dass ein weiteres Eingreifen der Einsatzkräfte nicht mehr erforderlich wurde. Einsatzende war um 8.30 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell