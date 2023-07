Polizei Homberg

POL-HR: 14-Jähriger wurde Opfer einer Raubstraftat - Festnahme

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 03.07.2023: Melsungen Diebstahl / versuchte räuberische Erpressung - Festnahme Tatzeit: Sonntag, den 02.07.2023 um 15:05 Uhr

14-Jähriger wurde Opfer einer Raubstraftat in der Melsunger Innenstadt

Ein 14-jähriger Geschädigter aus Kassel und zwei weitere 14- und 15-jährige Zeugen aus dem Schwalm-Eder-Kreis wurden in der Melsunger Innenstadt, im Bereich der Zweifingerbrücke, von zwei 13- jährigen und einem 14- jährigen Tatverdächtigen, alle ebenfalls aus dem Schwalm-Eder-Kreis, zunächst angesprochen. Der 13- jährige Haupttäter forderte von dem 14-jährigen Geschädigten zunächst Bargeld. Als der Geschädigte darauf nicht reagierte, drohte der 13-jährige Tatverdächtige dem 14-jährigen Geschädigten Schläge an, wenn er dieser Aufforderung nicht nachkommen würde. Da der Geschädigte angab, kein Bargeld mitzuführen, nahm der Täter die Bauchtasche des 14-Jährigen an sich, öffnete diese und entnahm ein Paar Bluetooth Kopfhörer und entwendete diese. Im Anschluss flüchteten die Tatverdächtigen in Richtung Bahnhof.

Einer der Zeugen verständigte sofort die Beamten der Polizeistation in Melsungen. Zeitgleich verfolgten sie die Täter auf der Flucht zum Melsunger Bahnhof. Die alarmierten Beamten der Polizeistation in Melsungen konnten dann zeitgleich alle Beteiligten am Bahnhof Melsungen antreffen. Während der Anzeigenaufnahme vor Ort, konnte das Diebesgut aufgefunden und an den Geschädigten ausgehändigt werden. Die drei Tatverdächtigen wurden zur Polizeistation Melsungen verbracht, wo sie nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an die Erziehungsberechtigten übergeben werden konnten.

Eine Strafanzeige wegen versuchter räuberischer Erpressung wurde gefertigt. Die zuständige Kriminalpolizei aus Homberg/Efze hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter Tel.: 05681/774-0.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

