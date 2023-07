POL-SO: Versuchter Einbruch in Tankstelle

Soest (ots) - Am Samstag, um 09:00 Uhr, brannten in der Bartholomäusstraße zwei Mülltonnen. In den Mülltonnen wurde heiße Holzkohle von einem Grill entsorgt, sodass die Mülltonnen entflammten. Die Feuerwehr Soest rückte aus und löschte den Brand. Es wurden keine Personen verletzt. Lediglich die Fassade des Hauses und der Grünbewuchs wurden in Mitleidenschaft gezogen. (ja) Rückfragenvermerk für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Soest Pressestelle Polizei Soest ...

