POL-SO: Falscher Polizeibeamter erbeutet Bargeld und Schmuck

Lippstadt (ots) - Am gestrigen Samstag, um 09:25 Uhr, ereignete sich auf der Beckumer Str. in Lippstadt ein Verkehrsunfall. Eine 36-jährige Lippstädterin befuhr mit ihrem Opel die Beckumer Str. in Richtung Westen. Als diese nach rechts in eine Einfahrt abbiegen wollte übersah sie einen vorfahrtberechtigten 62-jährigen Lippstädter, der mit seinem Fahrrad neben ihr auf dem Radweg in gleicher Richtung unterwegs war. Im Bereich der Einfahrt kam es zum Zusammenstoß, wobei ...

mehr