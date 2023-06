POL-FR: Murg: Geparktes Auto angefahren - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots) - Sein Fahrrad der Marke Cube stellte am Sonntag, 11.06.2023 gegen 07.00 Uhr ein 37 Jahre alter Mann am Fahrradständer am Busbahnhof ab. Er sicherte sein Fahrrad und die beiden Fahrradtaschen mit einem alarmgeschützen Fahrradschloss. Als er am Montag, 12.06.2023 gegen 12.30 Uhr zurückkehrte stellte ...

mehr