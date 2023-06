Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Unfall mit einer leicht verletzten Person und zwei Fahrzeugen mit wirtschaftlichen Totalschaden

Freiburg (ots)

Mit ihrem Ford befuhr am Montag, 12.06.2023 gegen 06.50 Uhr eine 18 Jahre junge Frau die L 163a und beabsichtigte an der Einmündung zur B314 nach links in Richtung Lauchringen einzubiegen. Dabei übersah sie vermutlich einen von links kommenden Skoda. Trotz Ausweichmanöver und Vollbremsung konnte der 67 Jahre alte Skoda-Fahrer eine Kollision nicht vermeiden. Die 18-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Der 67-Jährige blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, sie mussten abgeschleppt werden.

