Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Wohnungsbrand in 17491 Greifswald - Erstmeldung

Greifswald (ots)

Am 03.04.2023, um 04:35 Uhr, meldete ein Zeuge über Notruf den Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Ernsthofer Wende in 17491 Greifswald. Umgehend wurden Kräfte von Polizei und Feuerwehr zum Einsatz gebracht. Bei deren Eintreffen am Einsatzort bestätigte sich der Sachverhalt. In dem Mehrfamilienhaus brennt eine Wohnung in voller Ausdehnung. Die Feuerwehr ist gegenwärtig dabei den Brand zu löschen. Zu Personenschäden und Sachschaden können gegenwärtig noch keine Aussagen getroffen werden. Es wird nachberichtet.

Im Auftrag Ina Gransow Polizeihauptkommissarin Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführerin vom Dienst

