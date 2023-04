Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf zu einer mutmaßlichen Bedrohung mit einem Messer in Stralsund

Stralsund (LK Vorpommern-Rügen) (ots)

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Verdacht der gefährlichen Körperverletzung und Bedrohung zum Nachteil einer 45-jährigen Türkin und ihrem 56-jährigen, türkischen Begleiter aufgenommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen bedrohte ein bislang unbekannter Mann die beiden Geschädigten am 01.04.2023, gegen 16:30 Uhr, im Bereich der Markant-Kaufhalle in der Hans-Fallada-Straße mutmaßlich mit einem Messer, infolgedessen es zu einem Gerangel gekommen sein soll, bei dem sich die 45-Jährige leichte Verletzungen an der Hand zuzog. Der 56-Jährige blieb indes unverletzt. Der Tatverdächtige konnte unerkannt zu Fuß fliehen, wurde jedoch wie folgt beschrieben: - ca. 180 cm groß, - deutschsprachig, - ohne Bart, - hellblaue Augen, - bekleidet mit einer blauen Jeans und blauen Jacke. Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer das Geschehen beobachtet hat oder Hinweise zu dem möglichen Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Stralsund (03831/28900), jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache www.polizei.mvnet.de zu melden. Im Auftrag Stefanie Peter Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführerin vom Dienst

