Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Kleintraktors und eines Transporters in Bodstedt

Barth (LK Vorpommern-Rügen) (ots)

Am Sonntag, dem 02.04.2023, kam es gegen 13:20 Uhr zu einem gemeinsamen Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Grund war die Meldung zu einem Brand auf dem Gelände einer Landschaftsbaufirma in Bodstedt bei Barth. Dort sollte nach gegenwärtigen Erkenntnissen die Batterie eines Kleintraktors aufgeladen werden. Während des Ladevorganges kam es offenbar aufgrund eines technischen Defektes zum Brand des Kleintraktors. Die Flammen griffen in der weiteren Folge auf einen neben dem Kleintraktor stehenden Transporter über und zogen diesen ebenfalls in Mitleidenschaft. Die dreißig Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Pruchten und Fuhlendorf konnten den Brand zwar löschen, an den Fahrzeugen entstand jedoch Totalschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro. Personen kamen bei dem Geschehen nicht zu Schaden. Im Auftrag Stefanie Peter Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführerin vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell