POL-NB: Zeugenaufruf zu politisch motivierten Schmierereien in Röbel

Röbel (LK Mecklenburgische Seenplatte) (ots)

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Verdacht der Sachbeschädigung durch Graffiti aufgenommen. So wurden offenbar in der vergangenen Nacht (31.03.2023, 18:00 Uhr bis 01.04.2023, 07:25 Uhr) durch den oder die bislang unbekannten Täter mehrere Graffiti mit schwarzer Farbe angebracht, darunter auch Schriftzüge wie "Ausländer raus" und Symbole (Hakenkreuze) mit politisch motiviertem Hintergrund. Dabei konnten die eingesetzten Polizeibeamten des Polizeirevieres Röbel gegenwärtig folgende Tatorte im Stadtgebiet ausmachen, die augenscheinlich im Zusammenhang stehen: Bushaltestelle am Töpferweg, Eiscafé am Töpferwall, Hafenbereich, Straße des Friedens, Kirchplatz, Sparkasse am Pferdemarkt. Die Polizei bittet um Mithilfe durch die Bevölkerung. Wer Hinweise zu dem oder den möglichen Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, sich im Polizeirevier Röbel (Tel. 0399318480), bei jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache der Polizei www.polizei.mvnet.de zu melden. Im Auftrag Stefanie Peter Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführerin vom Dienst

