POL-PDTR: Festnahme eines Exhibitionisten

Baumholder (ots) - Zwei bis jetzt noch unbekannte Täter begaben sich in der Nacht zum Montag, 05.09.2022 gegen 02.40 Uhr an die Haustür eines Wohnhauses in der Straße "Überm Weiher" in Baumholder. Nachdem sie dort mit einem Gegenstand die Außenleuchte neben der Haustür verdeckten, machte sich ein Täter an dem Schloss der Haustür zu schaffen. Der Hauseigentümer ...

mehr