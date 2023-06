Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Vermeintlich brennende Zigarette in Dachrinne löst Feuerwehreinsatz aus

Freiburg (ots)

Ein Dachstuhlbrand wurde der Polizei am Montag, 12.06.2023 gegen 16.10 Uhr auf dem Alten Schulplatz gemeldet. Die Feuerwehren Lauchringen sowie weitere externe Feuerwehren rückten mit gesamt 11 Fahrzeugen und 45 Einsatzkräften an. Ebenfalls Polizei und Rettungsdienst. Vor Ort konnten leichte Rauchschwaden ausgehend von der Dachrinne festgestellt werden. Die Feuerwehr konnte über einen von außen steckenden Schlüssel die Dachgeschosswohnung betreten, in der keine Person anwesend war. Im Gebäude selbst wurde kein Brand festgestellt. Allerdings eine noch klimmende Zigarette in der Dachrinne, welche für den leichten Rauch wohl ursächlich war. Diese wurde entfernt. Es entstand kein Sachschaden am Gebäude, Personen wurden nicht gefährdet.

md/tb

