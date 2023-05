POL-MG: Raser stoppen - Leben schützen

Mönchengladbach (ots) - An der Straße Kawittenberg in Ohler haben bislang Unbekannte am Dienstag, 23. Mai, gegen 3 Uhr einen dort geparkten weißen Kia Sportage in Brand gesteckt. Ein Zeuge alarmierte die Polizei. Als die Beamten eintrafen, stand das Auto in Flammen. Die gerufene Feuerwehrbesatzung löschte den Brand vollständig. Die Polizei stellte das Auto nach ...

