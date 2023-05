Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Mönchengladbach-Eicken (ots)

Am Dienstag, 23.05.2023, 14.55 Uhr, kam es an der Kreuzung Künkelstraße/Eickener Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten E-Scooter-Fahrerin. Die 53 Jahre alte E-Scooter-Fahrerin befuhr die Künkelstraße aus Richtung Hohenzollernstraße kommend und bog nach rechts in die Eickener Straße ab, obwohl sie aufgrund angezeigten Rotlichts wartepflichtig gewesen wäre. Im Kreuzungsbereich befand sich bereits ein Bus, der die Eickener Straße aus Richtung Untereickener Straße kommend in Richtung Stadtmitte befuhr. Die 53-jährige fuhr beim Abbiegevorgang hinten rechts in den Bus und verletzte sich hierbei so schwer an der linken Wade, dass sie mittels Rettungswagen, zwecks stationärer Behandlung, in ein Krankenhaus verbracht wurde. Die E-Scooter-Fahrerin stand zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol.

