POL-MG: Abbiegeunfall: 44-jährige Fahrradfahrerin leicht verletzt - Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots) - Zwei noch unbekannte Männer haben in der Nacht zu Montag, 22. Mai, an der Schmölderstraße im Stadtteil Schmölderpark zwei Senioren (80 und 81) in ihrem Haus überfallen und gefesselt. Nachbarn hörten Hilferufe und verständigten sofort die Polizei. Die Täter flüchteten mutmaßlich ohne Beute vom Tatort und ließen das Ehepaar gefesselt ...

mehr