POL-MG: Unfall in Linienbus: 47-jähriger Rollstuhlfahrer verletzt - Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots)

In einem Linienbus ist es am Freitag, 19. Mai, zwischen 16 und 17 Uhr, zu einem Unfall gekommen, bei dem ein 47-Jähriger im Rollstuhl leicht verletzt wurde.

Nach eigener Aussage habe der Mann in der Buslinie 002 im mittleren Bereich in seinem Rollstuhl gesessen. An der Ecke Duvenstraße/ Mülgaustraße sei der Busfahrer in eine leichte Kurve gefahren. Währenddessen kippte der Mann mit seinem Rollstuhl nach hinten und schlug mit dem Kopf auf den Boden auf. Der Busfahrer soll nicht angehalten haben. Passagiere kamen dem Mann zur Hilfe.

An der Burgmühle stieg der 47-Jährige aus und rief einen Krankenwagen. Ein Rettungswagenteam versorgte den Leichtverletzten vor Ort.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die den Unfall im Bus beobachtet haben, um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

