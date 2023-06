Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Fahrradtaschen mit Inhalt am Bahnhof entwendet - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Sein Fahrrad der Marke Cube stellte am Sonntag, 11.06.2023 gegen 07.00 Uhr ein 37 Jahre alter Mann am Fahrradständer am Busbahnhof ab. Er sicherte sein Fahrrad und die beiden Fahrradtaschen mit einem alarmgeschützen Fahrradschloss. Als er am Montag, 12.06.2023 gegen 12.30 Uhr zurückkehrte stellte er fest, dass die Taschen vom Schloss entfernt und gestohlen wurden. In den Taschen befanden sich ein Fahrradhelm, ein Set Fahrradwerkzeug und ein Paar Fahrradhandschuhe. Weiterhin wurde die Bremsanlage des Fahrrads und die Trinkflasche entwendet. Das Fahrradschloss selbst war unbeschädigt. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/9340) bittet Zeugen, die Angaben zum Diebstahl machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

