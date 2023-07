POL-HR: Nägel auf Fahrbahn - Zeugen gesucht

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 27.06.2023: Fritzlar Einbruch in Rechtsanwaltskanzlei Tatzeit: Freitag, 23.06.2023, 16:00 Uhr bis Montag, 26.06.2023, 09:15 Uhr Unbekannte sind in eine Rechtsanwaltskanzlei in der Allee in Fritzlar eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten die Eingangstür der Kanzlei auf und entwendeten verschiedenste Wertgegenstände. Insgesamt beläuft sich der ...

mehr