POL-HR: Schüsse mit Schreckschusswaffe - Festnahme - mehrere Strafanzeigen

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 26.06.2023: Fritzlar Reifen an Pkw platt gestochen Tatzeit: Samstag, 24.06.2023, 10:00 Uhr bis Sonntag, 25.06.2023, 15:00 Uhr Unbekannte haben im angegeben Tatzeitraum zwei Reifen eines Autos in der Neustädter Straße in Fritzlar platt gestochen. Der graue Mercedes Benz (C 180) mit einem Höxteraner-Kennzeichen wurde am Samstag am Tatort geparkt. Am ...

