POL-PPRP: Versuchter Einbruch in Wohnung

Speyer (ots) - Unbekannte brachen am Montag (28.11.2022), zwischen 16 und 18 Uhr, in zwei Wohnungen in der Ludwig-Uhland-Straße und im Eduard-Mörike-Weg in Speyer ein. In beiden Fällen wurden die Balkontüren mit brachialer Gewalt aufgebrochen. Aus einem der Wohnungen wurde Bargeld und Schmuck in noch unbekannter Höhe entwendet. Die Gesamtschadenshöhe wird derzeit noch ermittelt. Aufgrund der Nähe beider Tatorte ...

