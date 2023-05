POL-WAF: Warendorf-Freckenhorst, Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Warendorf (ots) - Am Samstag, 27. Mai 2023, gegen 03:20 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Ostbevern mit einem Pkw der Marke Audi die B51 aus Richtung Telgte kommend. In Höhe des Beverstadions verlor er in einer leichten Kurve aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Pkw kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überführ einen Leitpfosten und Strauchwerk und kollidierte mit einem Baum. ...

