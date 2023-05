POL-WAF: Ostbevern, Verkehrsunfall mit Verletztem

Warendorf (ots) - Am Donnerstag, 25.05.2023, um 17.18 Uhr, kam es in Warendorf auf einem Bahnübergang neben der B64 zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Zug der Eurobahn. Ein 28-jähriger Delbrücker befuhr die B64 mit seinem Pkw in Richtung Telgte. In Höhe der Neuwarendorfer Straße bog er in diese ab und querte dabei einen parallel zur B64 ...

mehr