POL-WAF: Warendorf. Pkw-Fahrer nach Zusammenstoß mit Eurobahn verletzt

Am Donnerstag, 25.05.2023, um 17.18 Uhr, kam es in Warendorf auf einem Bahnübergang neben der B64 zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Zug der Eurobahn. Ein 28-jähriger Delbrücker befuhr die B64 mit seinem Pkw in Richtung Telgte. In Höhe der Neuwarendorfer Straße bog er in diese ab und querte dabei einen parallel zur B64 verlaufenden Bahnübergang. Kurz danach wendete der Pkw-Fahrer sein Fahrzeug, um wieder zurück auf die B64 zu fahren. Beim Abbiegen auf die Bundesstraße kam es auf dem unbeschrankten Bahnübergang zur Kollision mit einem Zug der Eurobahn, welcher sich aus Richtung Warendorf näherte. Bei dem Zusammenstoß wurde der Delbrücker verletzt und mit einem Rettungswagen zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer von ca. 2 Stunden war die B64 in Höhe der Unfallstelle voll gesperrt. Die Bahn hatte für die betroffene Strecke einen Schienenersatzverkehr eingerichtet.

