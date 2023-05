POL-WAF: Oelde. Autofahrer fiel durch Fahrweise auf

Warendorf (ots) - Am Mittwoch, 24.5.2023 ereignete sich gegen 14.15 Uhr ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Nordring/Bahnhofstraße in Ostbevern. Ein 83-Jähriger befuhr mit seinem Pedelec den Radweg der Bahnhofstraße in Richtung Ortsmitte. Als der Ostbeveraner die Einmündung passierte, fuhr die 34-Jährige aus Ostbevern mit ihrem Pkw an. Sie hatte zuvor an der Kreuzung gehalten. Es kam zum Kontakt zwischen den beiden ...

mehr