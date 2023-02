Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Goslar vom 26. Februar 2023

Goslar (ots)

Einbruchdiebstahl in Einfamilienhaus

Liebenburg - In den Abendstunden des 25. Februar 2023 bricht ein bislang unbekannter Täter im Zeitraum von 18:00 Uhr bis 22:30 Uhr über ein rückwärtiges Fenster in ein Einfamilienhaus in der Strousbergstraße in Liebenburg ein. Im Haus werden alle Räume durchwühlt und Gelasse geöffnet. Der Täter entwendet schließlich Diebesgut in Höhe von ca. 1500 Euro.

Sachbeschädigung an abgestelltem Pkw

Goslar - Ein bislang unbekannter Täter zersticht in der Nacht vom 24./25. Februar 2023 den linken, vorderen Reifen eines in der Straße "Am Jürgenfeld" abgestellten Pkw. Durch die Geschädigte wird die Tat erst in den Mittagstunden des Folgetags festgestellt. Der Schaden wird auf 250 Euro geschätzt.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Goslar/Oker - Am 24. Februar, gegen 23:30 Uhr, wurde durch den Geschädigten am rechten Fahrbahnrand der Harlingeroder Straße ein weißer Transporter der Fa. Iveco ordnungsgemäß abgestellt. Am nächsten Morgen, gegen 10:30 Uhr, stellte der Geschädigte eine Beschädigung an seinem linken Außenspiegel fest und zeigte eine Verkehrsunfallflucht zu seinem Nachteil an. Gemäß der Spurenlage beschädigte der unbekannte Unfallverursacher beim Vorbeifahren den Außenspiegel, sodass nicht nur der Plastikrahmen brach, sondern auch der innere Spiegeleinsatz herausfiel. Der Sachschaden wird auf ca. 600 Euro geschätzt.

Verkehrsunfall mit nicht geringfügigem Sachschaden Gemeindefreies Gebiet Harz - Am 24. Februar 2023, um 20:20 Uhr, verliert ein 21-jähriger Fahrzeugführer auf der B241 zw. Goslar und Clausthal-Zellerfeld auf winterglatter Fahrbahn in einer leichten Rechtskurve unweit der "Bärentalkurve" die Kontrolle über seinen Audi und kommt von der Fahrbahn ab. Aufgrund des Zusammenpralls mit der dortigen Schutzplanke ist der Pkw fortan nicht mehr fahrbereit und muss abgeschleppt werden. Der Fahrzeugführer bleibt unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme muss die Bundesstraße voll gesperrt werden. Der Schaden beläuft sich mutmaßlich im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Portemonnaiediebstahl

Goslar - Während des Einkaufs der 85-jährigen Geschädigten am 24. Februar 2023, gegen 10:45 Uhr, in einem Supermarkt in der Breiten Straße in Goslar, entwendet der bislang unbekannte Täter die Geldbörse der alten Dame, welche sie innerhalb einer Einkaufstasche an ihrer Gehhilfe mich sich führt. Der finanzielle Schaden beläuft sich auf 75 Euro.

Zeuginnen und Zeugen, die mögliche Feststellungen getroffen, diese der Polizei aber bislang nicht mitgeteilt haben, werden geben, sich an eine Polizeidienststelle ihrer Wahl oder telefonisch an die Polizeiinspektion Goslar unter 05321-339-0 zu wenden.

i.A.

Huth, Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell