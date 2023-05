Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen-Dolberg, Verkehrsunfall mit einer verstorbenen Person

Warendorf (ots)

Am Samstag, 27. Mai 2023, gegen 10:00 Uhr, befuhr eine 83-jährige Fahrzeugführerin aus Gera mit ihrem Pkw die L822 (Uentroper Straße) von Ahlen-Dolberg kommend in Fahrtrichtung Uentrop. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie mit dem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und kollidierte mit einem Baum. Die Fahrerin und ihr ebenfalls 83-jähriger Beifahrer wurden von Ersthelfern aus dem Fahrzeug geborgen. Der Beifahrer war ohne Bewusstsein und zeigte keinerlei Vitalzeichen. Auch die Reanimation blieb erfolglos. Es ist nicht auszuschließen, dass er bereits vor dem Unfallgeschehen einen Kreislaufzusammenbruch erlitten hat und in dessen Folge vestorben ist. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Für die Unfallaufnahme wurde ein Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Paderborn hinzugezogen. Der Sachschaden wurde auf 6.000,- Euro geschätzt. Da aus dem beschädigten Pkw Öl ausgetreten war, musste die Unfallstelle nach Bergung des Pkw aufwändig gereinigt werden und konnte erst gegen 15:00 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell