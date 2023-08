Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Baucontainer rutscht von Laster - 13.000 Euro Sachschaden (08.08.2023)

Singen (ots)

Aufgrund eines beim Transport nicht ausreichend gesicherten und vom Laster gerutschten Baucontainers sind am Dienstagmorgen bei einem Unfall auf der Straße "Pfaffenhäule" 13.000 Euro Sachschaden entstanden. Gegen 07.30 Uhr transportierte ein 41-jähriger Mitarbeiter eines Kranservice einen Baucontainer von einem Firmengelände zum nächsten. Aufgrund des kurzen Weges sicherte der Mann den Container nicht ordnungsgemäß, so dass dieser in einer Kurve vom Sattelauflieger rutschte und auf einen am Fahrbahnrand geparkten BMW flog, der sich dadurch auf einen davorstehenden Ford schob. Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro, am Ford in Höhe von rund 3.000 Euro. Der mehrere Tonnen schwere Baucontainer blieb unbeschädigt.

