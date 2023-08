Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Bohlingen, Lkr. Konstanz) Unbekannter schleicht sich in Wohnung und bestiehlt Senioren (08.08.2023)

Singen, Bohlingen (ots)

Ein unbekannter Täter hat sich am Dienstagmittag, zwischen 11 und 14 Uhr, in ein Wohnhaus in der Lummoldstraße geschlichen und dort ein älteres Ehepaar bestohlen. Der Unbekannte verschaffte sich unbefugt Zutritt zur Wohnung der Senioren. Dabei gelang es ihm unbemerkt aus einer Kommode mehrere Schmuckstücke und Wertgegenstände zu entwenden. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Lummoldstraße beobachtet haben, sich unter der Tel. 07731 888-0, beim Polizeirevier Singen zu melden.

Die Polizei weist darauf hin, Haus- und Wohnungstüren, insbesondere bei Abwesenheit richtig zu schließen und zu verschließen.

Nutzen Sie das Angebot Ihrer Polizei, damit Sie wissen, ob Sie ausreichend geschützt sind und wie Sie sich besser sichern können: Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten kompetente, kostenlose und neutrale Vor-Ort-Beratungen an und geben Ihnen Sicherungsempfehlungen. Termine können Sie beim Polizeipräsidium Konstanz unter der Telefonnummer: 07531/995-1044 vereinbaren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell