Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottenburg am Neckar A81/ Lkr. Tübingen) Sattelzug kippt auf Autobahn um- ein leicht Verletzter und rund 60.000 Euro Blechschaden (08.08.2023)

Rottenburg am Neckar A81 (ots)

Ein Sattelzug ist am Dienstagmittag auf der Autobahn 81 umgekippt. Die Autobahn musste deswegen zwischen den Anschlussstellen Rottenburg und Horb mehrere Stunden gesperrt werden. Wie die Ermittlungen der Verkehrspolizei Zimmern ob Rottweil ergaben, kam der 34-jährige Fahrer des 40-Tonners gegen 12 Uhr aus Stuttgart und fuhr nach Singen. Hierbei kam der Mann mit seinem Gespann nach rechts von der Straße ab und verlor die Kontrolle. Dabei geriet der mit Teilen einer Achterbahn beladene Sattelzug ins Schleudern und kippte in der Folge auf die rechte Fahrzeugseite um. Der Fahrer konnte sich aus der Kabine selbst befreien, verletzte sich aber hierbei leicht. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in eine Klinik. Die Bergung des schweren Trucks nahm der Schaustellerbetrieb eigenständig vor. Die Feuerwehr Ergenzingen, die mit vier Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften vor Ort waren, kümmerte sich um auslaufenden Betriebsstoffe. Die Umweltüberwachung des Landratsamtes Tübingen war deswegen ebenfalls an der Unfallstelle. Ein Umweltschaden entstand jedoch nicht. Durch die Autobahnmeistereien Rottweil und Herrenberg wurde die Autobahn während der Unfallaufnahme sowie der Bergemaßnahmen gesperrt und der Verkehr an der Anschlussstelle Rottenburg abgeleitet. Die Maßnahmen dauerten wegen der schwierigen Bergung bis gegen 19 Uhr an. Bei dem Unfall entstanden rund 60.000 Euro Schaden am Sattelzug und weitere Schäden an Leitpfosten und dem Grünstreifen.

