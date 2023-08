POL-KN: (Spaichingen/ Lkr. Tuttlingen) Garage gerät in Brand (08.08.2023)

Stockach, Wahlwies (ots) - Am Sonntagabend ist es in der Steißlinger Straße zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus gekommen. Vermutlich gegen Mitternacht machte sich ein unbekannter Täter an der Eingangstür des Hauses zu schaffen, scheiterte jedoch und gelangte nicht in die Innenräume. Zeugen, die am ...

mehr