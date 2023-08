POL-PDWIL: Sachbeschädigung

Bitburg (ots) - Am Dienstag, 01.08.2023, wurde einer Frau beim Einkauf gegen 15.00 Uhr im Kaufland in der Kölner Straße in Bitburg die Geldbörse entwendet. Sie hatte ihre Handtasche im Einkaufswagen abgelegt und drehte sich für einen Einkauf kurz vom Einkaufswagen weg. Als sie sich wieder dem Wagen zuwandte bemerkte sie, dass die Handtasche offen stand und die Geldbörse weg war. In diesem Zusammenhang weist die ...

