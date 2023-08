POL-PDWIL: Personenkontrolle führt zu Fund von Betäubungsmitteln

Bollendorf (ots) - In der Zeit vom Montag, 24.07.2023, 08.15 Uhr, bis Dienstag, 01.08.2023, 11.00 Uhr, wurde in der Altschmiedestraße in Bollendorf zwei Stahlträger mit einer Länge von jeweils 3,50 Meter entwendet. Die Träger waren in der Einfahrt zu einem Wohnhaus gelagert und sollten bei Renovierungsarbeiten verbaut werden. Hinweise zum Verbleib der beiden Stahlträger bitte an die Polizeiinspektion Bitburg, Telefon 06561-96850. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

mehr