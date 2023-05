PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Spielautomaten aufgebrochen +++ Einbruch in Hotel-& Bürogebäude +++ Baustellendiebstähle +++ Sachbeschädigungen an Schulen +++ Unfallflucht nach Parkplatzrempler

Hofheim (ots)

1. Spielautomaten aufgebrochen,

Kriftel, Mainstraße, Montag, 29.05.2023, 13:00 Uhr bis 16:40 Uhr

(da)Unbekannte stiegen am Montag in eine Spielhalle in Kriftel ein und entwendeten das Bargeld aus diversen Spielautomaten. Zwischen 13:00 Uhr und 16:40 Uhr gelangten sie in das Innere des Gewerbes, ihr Ziel: das Geld aus den Kassetten der Spielautomaten. Diese bohrten die Täter fachmännisch auf, um so an das darin befindliche Bargeld zu gelangen. Mit dieser Beute im vierstelligen Bereich flohen sie unerkannt. Bei ihrer Tat verursachten sie einen Sachschaden in Höhe von ca. 8.000EUR. Die Kriminalpolizei nimmt sachdienliche Hinweise zur Tat sowie den Tätern unter 06196 / 2073-0 entgegen.

2. Einbruch in Hotel- und Bürogebäude,

Eschborn, Frankfurter Straße, Freitag, 26.05.2023, 15:00 Uhr bis Dienstag, 30.05.2023, 07:45 Uhr

(da)In der Zeit von Freitag, 26.05.2023, 15:00 Uhr bis Dienstag, 30.05.2023, 07:45 Uhr verschafften sich bisher unbekannte Täter Zutritt zu einem Hotel- sowie Bürogebäude in der Frankfurter Straße in Eschborn. Die Einbrecher gelangten vermutlich über die Tiefgarage in das Objekt, dass sich von einer Firma sowie dem Hotel geteilt wird. Die Täter entwendeten aus beiden Gebäudeteilen diverse Kaffeemaschinen und Fernseher im Wert von knapp 2.000EUR. Das Hotel befindet sich zum derzeitigen Zeitpunkt in einer Umbauphase, weshalb die Einbrecher sich auch hier ungestört umschauen konnten. Falls Sie im Tatzeitraum verdächtige Feststellungen machen konnten, nimmt die Kriminalpolizei Ihre Hinweise unter 06196 / 2073-0 entgegen.

3. Baustellendiebstähle in Kelkheim,

Kelkheim, Frankenallee, Johann-Strauß-Straße, Freitag, 26.05.2023, 16:00 Uhr bis Dienstag, 30.05.2023, 09:00 Uhr

(da)Am vergangenen Wochenende gerieten zwei Baustellen in Kelkheim ins Visier von Dieben. Diese entwendeten in der Zeit von Freitag, 26.05.2023, 16:00 Uhr auf Dienstag, 30.05.2023, 09:00 Uhr diverse Baustellengerätschaften in der Frankenallee und der Johann-Strauß-Straße. Neben dem Tatzeitraum waren auch die Tatbegehungsweise und das Stehlgut in beiden Fällen identisch. Die Diebe hatten es auf Rüttelplatten im Wert von jeweils ca. 2.500EUR abgesehen. Hierzu bedurfte es eines erheblichen Kraftaufwandes, da die Gerätschaften jeweils durch eine Baggerschaufel eigentlich gegen Diebstahl gesichert worden waren und somit nicht ohne Weiteres von der Baustelle abtransportiert werden konnten. Wem sind nun am vergangenen Wochenende verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Bereich der beiden Baustellen aufgefallen? Ihre Hinweise nimmt die Polizeistation Kelkheim unter 06195 / 6749-0 entgegen.

4. Sachbeschädigungen an Schulen,

Hofheim-Wallau, Am Rheingauer Weg, Sonntag, 28.05.2023, 15:00 Uhr bis Dienstag, 30.05.2023, 07:00 Uhr, Eschborn, Dörnweg, Sonntag, 28.05.2023, 12:00 Uhr bis Dienstag, 30.05.2023, 06:30 Uhr

(da)Am vergangenen Wochenende wurden zwei Schulen zum Ziel von Vandalismus. Im Zeitraum von Sonntag, 28.05.2023, 15:00 Uhr auf Dienstag, 30.05.2023, 07:00 Uhr beschmierten Unbekannte diverse Gebäudeteile einer Schule in der Straße "Am Rheingauer Weg" mit Farbe. Neben einer Vielzahl an inhaltslosen Schmierereien wurden auch rechte Symbole an die Gebäudefassaden gesprüht. Im Dörnweg in Eschborn warfen Vandalen die Fensterscheibe der Schulturnhalle ein. Als Tatzeitraum kommt hier der Zeitraum vom 28.05.2023, 12:00 Uhr bis Dienstag, 30.05.2023, 06:30 Uhr in Betracht. Insgesamt lässt sich der Sachschaden an den Schulen auf ca. 1.500EUR beziffern. Da bisher keinerlei Hinweise auf die unbekannten Täter vorliegen, bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Betreffend die Schule in Eschborn nimmt die Polizeistation Eschborn Hinweise unter 06196 / 9695-0 entgegen. Hinweise zu dem Vorfall in Hofheim-Diedenbergen richten Sie unter 06196 / 2073-0 an die Kriminalpolizei.

Sollten Sie ein Anliegen haben, bei dem Sie sich in Ihrem persönlichen Sicherheitsempfinden gestört fühlen oder wollen sich aktiv in Sicherheitsfragen einbringen, so gibt es hierzu nun das "Sicherheitsportal Hessen". Sei es eine flackernde Straßenlaterne, unrechtmäßig abgeladenen Sperrmüll, Ihr gestohlenes Fahrrad oder aber auch Hatespeech im Internet, für all diese Anliegen gilt das Sicherheitsportal ab sofort als zentrale Anlaufstelle. Das Portal bündelt - die Meldestelle Hessen gegen Hetze - die Polizeiliche Onlinewache - den kommunalen Mängelmelder in einer Plattform. Somit müssen Sie sich als Bürgerin oder Bürger keinerlei Gedanken über mögliche Zuständigkeiten machen. Unter www.sicherheitsportal.hessen.de sind Sie immer an der richtigen Adresse. Für Notfälle gilt aber weiterhin die 110!

5. Zwei beschädigte PKW,

Kelkheim, Falkensteiner Straße, Mittwoch, 24.05.2023, 22:30 Uhr bis Samstag, 27.05.2023, 10:15 Uhr, Eschborn, Rotdornweg, Sonntag, 28.05.2023, 15:00 Uhr bis Dienstag, 30.05.2023, 18:20 Uhr

(da)Am Dienstag erhielt die Polizei Kenntnis von zwei mutwillig beschädigten PKW im Main-Taunus-Kreis. In Kelkheim stellte der Halters eines BMW am Samstagmorgen eine Beschädigung an seinem Fahrzeug fest. Seinen schwarzen BMW 530e hatte er am Mittwoch gegen 22:30 Uhr in seiner Hofeinfahrt in der Falkensteiner Straße geparkt. Als er am Samstag gegen 10:15 Uhr das nächste Mal zu seinem Fahrzeug kam, musste er feststellen, dass dieses nun mutwillig beschädigt worden war. In Eschborn zerkratzten bisher unbekannten Täter die Fahrerseite eines schwarzen VW Polo. Dieser parkte im Zeitraum vom Sonntag, 28.05.2023, 15:00 Uhr auf Dienstag, 30.05.2023, 18:20 Uhr im Rotdornweg. Der Sachschaden wird in beiden Fällen auf insgesamt knapp 3.000EUR geschätzt. Hinweise zu dem Vorfall in Eschborn nimmt die Polizeistation Eschborn unter 06196 / 9695-0 entgegen. Hinweise bezüglich des Falls in Kelkheim richten Sie bitte unter 06195 / 6749-0 an die Polizeistation Kelkheim.

6. Unfallflucht nach Parkplatzrempler,

Hofheim, Parkplatz Am Untertor, Dienstag 30.05.2023, 12:55 Uhr bis 14:55 Uhr

(da)Am Dienstag wurde der Polizei eine Verkehrsunfallflucht in Hofheim gemeldet. Auf dem Parkplatz "Am Untertor" hatte eine bisher unbekannte Person vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen Unfall mit dem daneben befindlichen PKW verursacht. So musste die Halterin eines grauen Audi A4 gegen 14:55 Uhr feststellen, dass ihr auf dem Parkplatz abgestellter PKW eine Delle sowie Kratzer am vorderen rechten Kotflügel vorwies. Diese Schäden in Höhe von ca. 2.000EUR waren beim Verlassen des Fahrzeugs gegen 12:55 Uhr noch nicht vorhanden. Die hierfür verantwortliche Person informierte weder die Polizei bezüglich des Unfalls noch wartete sie an der Unfallstelle, um mit der Halterin des Audi die Personalien zur Schadensregulierung auszutauschen. Nun ermittelt der Regionale Verkehrsdienst und nimmt Hinweise unter 06192 / 2079-0 entgegen.

7. Drogenkonsum im Straßenverkehr im Fokus der Polizei, Main-Taunus-Kreis, Dienstag, 30.05.2023 auf Mittwoch, 31.05.2023

(da)In der vergangenen Nacht war wieder einmal möglicher Drogenkonsum im Straßenverkehr die Zielrichtung verstärkter polizeilicher Kontrollen. Zu verschiedenen Zeitpunkten an unterschiedlichen Örtlichkeiten richteten die Polizeibeamtinnen und -beamten der Polizeidirektion Main-Taunus Kontrollstellen im Kreisgebiet ein. Knapp 50 Fahrzeuge und dessen Insassen wurden kontrolliert. Erfreulicherweise konnten keine Trunkenheitsfahrten und nur ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt werden. Natürlich werden andere Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten bei solchen Kontrollen nicht außer Acht gelassen. Aber auch hier blieb es bei vereinzelten Ordnungswidrigkeiten oder sonstigen Verkehrsstraftaten, wie dem Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell