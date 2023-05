PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Fahren unter Alkoholeinfluss +++ Diebstahl an Fahrgeschäft am Wäldchesfest

Hofheim (ots)

1.Fahren unter Alkoholeinfluss

Örtlichkeit: 65719 Hofheim am Taunus, Vincenzstraße

Zeit: 28.05.2023, 23:15 Uhr

Durch eine Streifenbesatzung der Polizeistation Hofheim am Taunus wurde in der Vincenzstraße ein Fahrzeug einer Kontrolle unterzogen, da dieses durch seine unsichere Fahrweise auffiel. Im Verlauf der Verkehrskontrolle konnte bei dem 32-jährigen Fahrzeugführer Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,99 Promille. Der Fahrzeugführer wurde anschließend zwecks Durchführung einer Blutentnahme durch einen Polizeiarzt zur Polizeistation sistiert. Der Fahrzeugschlüssel wurde zur Verhinderung einer Weiterfahrt sichergestellt. Nach Beendigung der Maßnahmen wurde dieser wieder entlassen.

2.Diebstahl an Fahrgeschäft am Wäldchesfest in Okriftel

Örtlichkeit: 65795 Hattersheim - Okriftel, Jahnallee

Zeit: Mittwoch, 24.05.2023 bis Samstag, 27.05.2023

Bislang unbekannte Täter machten sich an einem Kinderkarussell, welches derzeit anlässlich des Wäldchesfestes in der Grünanlage der Jahnallee abgestellt ist, zu schaffen. Dabei entwendeten diese insgesamt vier Sitzkörbe inklusive Halterungen und Ketten. Der Wert der entwendeten Sitzkörbe wird durch den Betreiber des Fahrgeschäftes auf über 5.000,00 Euro beziffert. Hinweise zu den Tätern liegen derzeit nicht vor. Bei sachdienlichen Hinweisen wenden sich an die Polizeistation Hofheim am Taunus unter der Rufnummer 06192 - 20790.

gefertigt: Noll, PK

genehmigt: Weimar, PHK

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell