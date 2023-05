PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Verdächtiger Mann auf Spielplatz festgenommen

Hofheim (ots)

Verdächtiger Mann auf Spielplatz festgenommen, Hattersheim, 24.05.2023, 15:15 Uhr

(da)Am gestrigen Mittwoch bemerkten Eltern, wie eine fremde Person vermeintlich Fotos ihrer Kinder auf einem Spielplatz in Hattersheim fertigte. Die verunsicherten Eltern riefen die Polizei, die den hierfür in Betracht kommenden 35-jährigen Mann nahe des Spielplatzes antraf und kontrollierte. Im Zuge der Einsichtnahme seines Smartphones wurde festgestellt, dass er am gestrigen Tag keine Bilder der Kinder gefertigt hatte, jedoch verfügte er über einzelne augenscheinlich unrechtmäßig getätigte Aufnahmen von Kindern aus der Vergangenheit. Entsprechend wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und das Smartphone sichergestellt. Bei einer Überprüfung seiner Personalien stellte sich zudem heraus, dass der Mann wegen Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz zur Festnahme ausgeschrieben war. Der 35-Jährige befindet sich nun in Abschiebungshaft.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell