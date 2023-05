PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Fitnessstudio von Dieben heimgesucht +++ Kamera zeichnet Einbruchsversuch auf +++ Handwerker von Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt +++ Geschädigte nach Unfallflucht gesucht

Hofheim (ots)

1. Fitnessstudio von Dieben heimgesucht, Eschborn, Katharina-Paulus-Straße, 22.05,2023, 04:20 Uhr

(da)Am frühen Montagmorgen verschafften sich zwei Diebe in Eschborn Zutritt zu einem Fitnessstudio und gingen auf Beutetour. Gegen 04:20 Uhr gelangten sie durch eine offene Seitentür in das in der Katharina-Paulus-Straße gelegene Objekt und suchten die Innenräume nach Wertgegenständen ab. Hier fanden sie zwei Rucksäcke des Reinigungspersonals. Mit diesen Rucksäcken im Gepäck flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Tat wurde jedoch von der Videoüberwachung des Studios aufgezeichnet. Beide Täter waren männlich, schlank und ca. 170-180cm groß. Einer der beiden trug einen Windbreaker, Jogginghose, Handschuhe und eine Kappe, allesamt in schwarzer Farbe. Sein Kumpan trug eine dunkle Hose, dunkle Schuhe und einen schwarzen Pullover mit weißer "PARIS"-Aufschrift. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 06196 / 2073-0 entgegen.

2. Kamera zeichnet vergeblichen Einbruchsversuch auf, Hofheim-Diedenbergen, Fuchsweg, 20.05.2023, 03:25 Uhr

(da)Am Samstagmorgen hielt die Videoüberwachung eines Einfamilienhauses in Hofheim-Diedenbergen den vergeblichen Einbruchsversuch eines Einbrechers fest. Dieser machte sich gegen 03:25 Uhr an den Fenstern des im Fuchsweg gelegenen Wohnobjekts zu schaffen. Seine Einbruchsversuche führten jedoch nicht zum gewünschten Erfolg, sodass er von seinem Plan abließ und in unbekannte Richtung floh. Er bemerkte aber nicht, wie eine Kamera seine Tat festhielt. Es handelte sich um einen Mann mit großer, schlanker Statur. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jack Wolfskin-Jacke, dunkelblauer Hose sowie grauen Nike-Sneakern. Weiterhin trug er eine graue Kappe der Marke Under Armour. Auffällig an ihm war darüber hinaus ein schwarzer Ohrring am linken Ohr. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 06196 / 2073-0 entgegen.

Wollen auch Sie sich gegen Einbrüche schützen und haben Interesse an einer individuellen Einbruchspräventionsberatung für Ihr Zuhause oder Gewerbe im Main-Taunus-Kreis, so können Sie unter 06192 / 2079-231 einen unverbindlichen, kostenfreien Termin zur Beratung vereinbaren.

3. Einbrecher stößt nur auf leere Kassen und den Sicherheitsdienst, Schwalbach, Am Flachsacker, 23.05.2023, 03:15 Uhr

(da)Am Dienstagmorgen kam es in Schwalbach in der Straße "Am Flachsacker" zu einem Einbruchsversuch in einen Getränkemarkt. Der bisher Unbekannte verschaffte sich gegen 03:15 Uhr gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Hier fand er jedoch lediglich die leeren Kassen des Marktes vor. Als der Einbrecher sich dann weiter im Inneren umsehen wollte, wurde er vom Sicherheitsdienst gestört und flüchtete in Richtung Sulzbacher Straße. Die Kriminalpolizei ermittelt nun und nimmt Hinweise aus der Bevölkerung unter 06196 / 2073-0 entgegen.

4. Zigarettenautomat aufgebrochen und leergeräumt, Hochheim, Massenheimer Straße, festgestellt am 22.05.2023, 13:50 Uhr

(da)Unbekannte haben einen Zigarettenautomaten in der Massenheimer Straße in Hochheim aufgebrochen und die darin befindlichen Zigaretten und Bargeld entwendet. Festgestellt wurde die Tat am Montag gegen 13:50 Uhr. Der Sachschaden wird auf mindestens 2.000EUR geschätzt. Da bisher keine Hinweise auf den oder die Täter vorliegen, bittet die Polizeistation Flörsheim unter 06145 / 5476-0 um Hinweise aus der Bevölkerung.

5. Unbekannte entwenden Spiegelgläser eines BMW, Flörsheim, Mozartstraße, 19.05.2023, 18:00 Uhr bis 22.05.2023, 09:00 Uhr

(da)Am Wochenende wurden die Spiegelgläser eines BMW zum Objekt der Begierde von Autodieben. Der PKW stand von Freitag, 18:00 Uhr bis Montag, 09:00 Uhr in der Mozartstraße in Flörsheim, als sich die Unbekannten an ihm zu schaffen machten und die Gläser ausbauten. Glücklicherweise entstand kein Sachschaden am PKW. Die Polizeistation Flörsheim nimmt unter 06145 / 5476-0 Hinweise entgegen.

6. Handwerker von Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt, Eschborn, An den Krautgärten, 22.05.2023, 15:45 Uhr

(da)Am Montagnachmittag wurde ein Handwerker in Eschborn von einem PKW erfasst und derart eingeklemmt, dass er schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Gegen 15:45 Uhr machte ein 66 Jahre alter Handwerker in der Straße "An den Krautgärten" gerade Mittagspause. Hierzu saß er bei geöffneter Heckklappe im Kofferraum seines Handwerkerfahrzeugs, dass er am Straßenrand geparkt hatte. Nun wollte ein Rentner mit seinem Toyota Aygo an eben dieser Straße in eine Tiefgarage einbiegen. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen kam es beim Rentner in diesem Moment zu gesundheitlichen Problemen, wodurch er ohne abzubiegen geradeaus in das Heck des Handwerkerfahrzeugs fuhr. Hierdurch wurde der noch in der Heckklappe sitzende Handwerker eingeklemmt. Er erlitt schwere Verletzungen und musste in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht werden. Eine weitere medizinische Versorgung des Rentners war nicht mehr von Nöten. An beiden PKW entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 1.100EUR.

7. Geschädigte nach Unfallflucht gesucht, 16.05.2023, 13:00 Uhr, Kelkheim, Frankenallee

(da)Eine Unfallflucht der anderen Art mussten die Kolleginnen und Kollegen der Polizeistation Kelkheim am Samstag aufnehmen. Hier meldete sich eine 72-jährige Kelkheimerin und teilte mit, dass sie wahrscheinlich am Dienstag gegen 13:00 Uhr in der Frankenallee einen Verkehrsunfall verursacht habe und im Anschluss davongefahren sei. Sie habe zu diesem Zeitpunkt versucht, mit ihrem Hyundai in eine enge Parklücke auf dem Parkplatz Stadtmitte-Süd zu gelangen. Der Einparkversuch misslang und die Kelkheimerin setzte ihre Parkplatzsuche fort, ohne eine Berührung mit anderen PKW mitbekommen zu haben. Wenige Tage später stellte sie nun Kratzer an ihrem PKW fest, die sie sich nur damit erklären kann, dass sie beim Einparkversuch, ohne es zu bemerken, ein anderes Fahrzeug touchiert haben müsste. Bei dem in Betracht kommenden Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Kleinwagen. Dieser müsste einen Schaden im Bereich der Stoßstange oder der Beifahrertür vorweisen. Der Regionale Verkehrsdienst ermittelt nun in diesem Fall und bittet die Fahrzeugverantwortlichen des beschädigten PKW sich unter 06192 / 2079-0 zu melden.

