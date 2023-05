PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldung der Polizei Main-Taunus 21.05.2023

Hofheim (ots)

Sulzbach - Verkehrsunfallflucht

Am Samstagabend, in der Zeit zwischen 18:50 Uhr und 20:10 Uhr, kam es auf dem Parkdeck A3 im Main-Taunus-Zentrum in Sulzbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Auf dem Parkplatz wurde ein dort geparkter blauer VW Sharan an den Türen der Beifahrerseite beschädigt. Zwei Insassen eines daneben geparkten weißen Seat Ibiza, schlugen beim Aussteigen die Türen gegen den VW. Dabei entstand Sachschaden. Danach stiegen die Personen wieder in den Seat und fuhren davon. Im Pkw des beschädigten VW saß der 10-jährige Sohn des Fahrzeugbesitzers, der sich das Kennzeichen des Seat merken konnte. Die Höhe des Sachschadens in Form von Kratzern beläuft sich auf ca. 500 Euro

Kelkheim - Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum von Freitagabend 19:00 Uhr bis Samstagabend 19:00 Uhr, kam es in Kelkheim, in der Lise-Meitner-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein schwarzer BMW parkte ordnungsgemäß auf dem Parkplatz des TOOM-Baumarktes. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde der BMW auf der hinteren rechten Seite beschädigt. Der Schaden in Form einer Delle und Kratzern beläuft sich auf ca. 500.- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Kelkheim unter der Rufnummer 06195-67490 oder jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell